Kering : Oddo réitère son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 431 E après l'annonce des résultats.



Oddo souligne que la croissance organique des ventes sur le 2ème trimestre ressort finalement à -44%, c'est mieux que sa prévision plutôt conservatrice (-50%) et finit même légèrement au-dessus du consensus (-47%).



' Le groupe a bénéficié comme l'ensemble de l'industrie de la bonne tenue de la consommation locale en Chine qui a amorti pour partie l'effet des confinements partout ailleurs (ventes détail Chine pour l'ensemble Kering Luxe en croissance de plus de 40%, la Corée et Taiwan ont aussi cru sensiblement) mais aussi d'un redémarrage sensible de la consommation dans des zones à clientèle locale dominante comme les USA ou le Japon ' indique le bureau d'analyses.



' Au niveau du résultat opérationnel pour le S1, le groupe enregistre un déclin contenu de la marge qui passe de 29.5% à 17.7% y/y. Le consensus tablait sur une marge légèrement inférieure à 16.7% et nous tablions sur une marge proche de 15% ' rajoute Oddo.



