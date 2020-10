Kering : Invest Securities repasse à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que le 3ème trimestre de Kering confirme une nette amélioration des tendances et un potentiel certain dans un secteur qui bien que très touché par la crise sanitaire, conserve des fondamentaux sains...



' Le coeur de la demande rebondit (Chine), et les inégalités que la crise inédite que nous traversons, loin d'émousser le PA des classes supérieures, renforcent la richesse des ultra riches.... C'est malsain, mais cela explique pourquoi en Europe, et plus encore aux USA, la demande domestique montre au T3 des tendances lissant la pression liée à la quasi disparition des marchés de flux (touristiques) d'une contribution, il est vrai, faible aux USA ' indique le bureau d'analyses.



' Crise ou pas, nous continuons de penser que Kering a le portefeuille de marques et la stratégie ad-hoc (omnicanalité et interactions consommateurs/marques) pour extérioriser un potentiel de croissance in fine supérieur à ses pairs ' rajoute Invest Securities.



' Nos prévisions de résultats devraient être relevées en tenant compte d'un levier opérationnel de LT spécifique '.



Invest Securities repasse à l'achat sur la valeur avec un objectif relevé à 630 E (contre 525 E).



