Kering : Invest Securities passe son objectif sous revue

(CercleFinance.com) - Invest Securities indique ce matin avoir bouclé un nouveau set de prévisions pour Kering, tenant compte de l'alignement du marché US sur la quasi fermeture des marchés européens, et des prévisions que Kering vient d'afficher, pour faire état d'un recul des ventes organiques de l'ordre de -15% au T1.



' Comme pressenti, le T2 sera plus dévastateur, au point de conditionner un recul (non chiffré) de l'EBIT au S1. Pour notre part, nous l'estimons proche de -30% dans une hypothèse moyenne à 1,695MdE (hors corporate) ' indique Invest Securities.



' Sur cette base, une récupération des ventes et résultats perdus, au S2, devient hypothétique. Dans cette période inédite, nous passons notre OC sous revue, ne voulant pas participer à un exercice qui devient dénué de fondement vu la prolifération des impondérables ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son objectif Neutre sur la valeur.



