Kering : A placé un emprunt obligataire de 1,2 MdE

(CercleFinance.com) - Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,2 milliard d'euros. Cette émission se compose d'une tranche de 600 millions d'euros à 3 ans assortie d'un coupon de 0,25% et d'une tranche de 600 millions d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 0,75%.



' Cette émission concourt à la diversification des sources de financement de Kering et à l'accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante et l'allongement de la maturité des moyens de financement ' indique le groupe.



La dette long terme du Groupe est notée ' A-' par Standard & Poor's avec perspective stable.



