Iliad : Offre Fibre Free sur le RIP du Tarn et Garonne

(CercleFinance.com) - Iliad annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants du Tarn et Garonne desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) Octogone Fibre, proposant pour l'heure sur ce réseau la fibre à 5.600 logements dans une douzaine de communes.



D'ici trois mois, l'offre fibre de Free couvrira les communes de Valence et Moissac. Dans le Tarn et Garonne, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles pour 35.000 logements autour de Montauban (zone AMII).



