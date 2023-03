Icade : Oddo mise sur une petite révolution pour la foncière Icade et sa filiale santé

(BFM Bourse) - Le bureau d'études Oddo a radicalement changé d'avis sur l'action, voyant plusieurs évènements qui pourraient survenir à court terme et qui seraient de nature à soutenir le groupe en Bourse.

Alors que les marchés plongent ce lundi, l'action Icade résiste. Le titre de la foncière recule de 1,2% vers 16h, soit moins que le SBF 120 qui chute de 2,8% au même moment, pénalisé par les craintes entourant la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB).

L'action, qui a même ouvert nettement dans le vert en début de séance, est soutenue par un relèvement de recommandation d'Oddo BHF, qui a porté son conseil à "surperformance" contre "sous-performance" précédemment tout en relevant son objectif de cours à 61 euros contre 46,5 euros.

Le bureau d'études explique anticiper deux nouveaux catalyseurs pour l'action de la foncière qui pourrait entraîner une revalorisation à court terme.

Le premier concerne la filiale Icade Santé, que la société avait un temps envisagé d'introduire en Bourse. Lors de la publication de ses résultats annuels, lcade avait indiqué "poursuivre ses réflexion" sur la liquidité de cette filiale.

"Les réflexions portent sur différents scenarii visant à remplir les objectifs que le groupe s’est fixés, à savoir organiser la liquidité de la participation, extérioriser la juste valeur de la foncière santé, et générer des liquidités pour renforcer le bilan du groupe afin de permettre à Icade d’être en capacité de saisir des opportunités de croissance", développait alors l'entreprise.

Oddo BHF explique que "cet évènement de liquidité" pourrait prendre d'autres formes qu'une introduction en Bourse, comme une augmentation de capital privée ou l'entrée d'un actionnaire, et pourrait survenir "très prochainement".

Un prochain plan stratégique

"Nous comprenons en effet, que des discussions se tiendraient actuellement avec plusieurs investisseurs institutionnels et plusieurs options seraient aujourd’hui à l’étude dont celle de transmettre le contrôle d’Icade Santé à une autre entité", écrit le bureau d'études.

"Une telle opération serait alors de nature à désendetter le groupe et à lui donner des moyens supplémentaires pour aller chercher des opportunités dans le nouvel environnement financier", poursuit Oddo, qui estime également qu'Icade pourrait verser un dividende exceptionnel sur deux ans.

Autre catalyseur mentionné par Oddo BHF: la vision stratégique du nouveau directeur général, Nicolas Joly. Icade a annoncé au début du mois sa nomination, qui sera effective à l'issue de l'assemblée générale du 21 avril prochain de la société.

"Nous voyons cette nomination comme une volonté du conseil d’apporter des modifications significatives à la stratégie du groupe et nous imaginons qu’il va lui demander de définir et de mettre en oeuvre une stratégie qui soit particulièrement attractive pour les actionnaires et de nature à redynamiser le cours de Bourse", souligne Oddo.

"Il s’appuiera très certainement sur son expérience M&A [fusions-acquisitions, NDLR] mais également sur sa capacité à innover et à valoriser chaque mètre carré pour accélérer la transformation et le développement du groupe principalement dans les bureaux et de nouvelles classes d’actifs aux perspectives de croissance prometteuses comme les datacenters", poursuit le bureau d'études.

Nicolas Joly est directeur de projet de fusions-acquisitions chez Casino où, souligne Oddo, il a notamment mené la cession de plus de 3 milliards d'euros d'actifs. "Son passage au conseil d’administration de Mercialys, avant que Casino ne cède toute sa participation courant 2022, lui a permis d’acquérir une expérience dans la relation clients et la gestion financière d’une foncière", fait également valoir le bureau d'études.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse