Icade : La foncière Icade enterre le projet d'introduction en Bourse de sa filiale santé

(BFM Bourse) - En marge de ses résultats annuels, Icade a indiqué qu'il abandonnait son projet d'introduction en Bourse d'Icade Santé, mis à l'arrêt en octobre 2021. La foncière imagine d'autres pistes pour financer la croissance de son pôle Santé.

Icade abandonne l'idée de mettre sa filiale Santé en Bourse. La filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations envisage d'autres leviers pour financer la croissance de cette division.

Cela ne se fera "pas nécessairement, et je dirais même probablement pas, sous forme d'IPO" (introduction en Bourse), a indiqué à l'AFP son directeur général, Olivier Wigniolle.

En octobre 2021, la foncière avait jeté l'éponge "en raison de conditions de marché volatiles" . En réalité, l’opération ne rencontrait pas le succès escompté par Icade pour sa branche santé. D'après les confidences d'un banquier à Reuters, la foncière aurait été obligée de fixer le prix à 115 euros par action, la borne basse de la fourchette indicative allant jusqu'à 135 euros l'action.

Icade Santé est le leader de l’investissement dans les murs de cliniques et maisons de retraites en France. Icade était donc confiant, fort d'actifs particulièrement solides avec des baux de long terme conclus auprès d'établissements présentant une forte visibilité financière, et que le groupe entendait donc valoriser par le biais d'une introduction en Bourse.

Échaudé par cette expérience, Icade explore d'autres moyens de lever des fonds. "On peut faire rentrer des investisseurs sur base privée plutôt que sur base publique comme on l'avait imaginé, on peut imaginer céder une partie de notre participation, on peut imaginer se rapprocher d'autres acteurs de l'immobilier de santé...", a poursuivi son directeur général, dont le mandat à la tête d'Icade arrive à échéance au printemps prochain. La société n'a pas souhaité reconduire Olivier Wigniolle, après huit années aux manettes d'Icade.

La foncière recherche activement son successeur dont le nom sera dévoilé sera au plus tard lors de l'assemblée générale du groupe, le 21 avril, a indiqué Icade en marge de ses résultats annuels 2022.

Un cash-flow supérieur aux attentes

L'an dernier, son cash-flow courant - indicateur de prédilection de la société pour établir ses objectifs - a progressé de 7% à 417 millions d'euros. Icade dépasse ses propres anticipations de croissance de cet indicateur, il tablait sur une hausse de 3% en tenant compte de l'effet des cessions.

Son cash-flow net courant par action a quant à lui progressé de 5,9%, alors que la société avait relevé ses objectifs et tablait sur une hausse de 7% en novembre dernier. La progression est toutefois supérieure aux prévisions initiales de la société, à savoir une hausse de 4% du cash-flow net courant par action.

Cette société foncière est présente dans le secteur tertiaire (leader dans la région du Grand Paris et de nombre de métropoles régionales), et est un promoteur immobilier présent aussi bien sur les segments des logements, des bureaux et des équipements publics.

En 2022, le chiffre d'affaires d'Icade part du groupe a progressé de 11,4%, à 1,74 milliard d'euros, soutenu par l'activité promotion et les loyers perçus par la filiale santé. La société a augmenté de 3,1% à 4,33 euros son dividende proposé à ses actionnaires, soit une progression dans la fourchette basse de l'objectif annoncé, entre 3% et 4% d'augmentation pour 2022.

Pour 2023, Icade table sur une "évolution stable à légèrement positive" de son cash-flow net courant groupe, hors effet des cessions. La société anticipe également une évolution du dividende en ligne avec celle du cash-flow net courant pour 2023.

A la Bourse de Paris, Icade évolue en hausse de 0,85% à 44,94 euros vers 10h15.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse