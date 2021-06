Icade : La Bourse salue le projet d'Icade de coter à part sa foncière propriétaire de cliniques privées

(BFM Bourse) - Afin de financer son plan de développement, le groupe immobilier Icade privilégie la piste d'une ouverture du capital de son pôle santé via une introduction en Bourse sur Euronext Paris d’ici la fin de l’année 2021.

Société foncière présente dans le secteur tertiaire (leader dans la région du Grand Paris et de nombre de métropoles régionales), promoteur immobilier aussi bien sur les segments des logements, des bureaux et des équipements publics, Icade est également très présent sur le domaine de la santé, les murs de cliniques représentant le tiers de son patrimoine total à l'heure actuelle. Des actifs particulièrement solides -100% de taux d'occupation et 100% de taux de recouvrement !- avec des baux de long terme conclus auprès d'établissements présentant une forte visibilité financière, que le groupe entend donc valoriser par le biais d'une introduction en Bourse.

Avec un portefeuille valorisé à 5,2 milliards d’euros au 31 décembre 2020 (dont 58,3% détenus par le groupe), Icade Santé est le leader de l’investissement dans les murs de cliniques et maisons de retraites en France, loin devant Primonial (qui pèse 2,5 milliards d'euros) et sans compter les opérateurs (Korian et Medica, qui détiennent tout ou partie de leur propre parc). Fin 2020, cela représentait 175 établissements au total, dont 139 en France, 26 en Allemagne et 10 en Italie. Depuis le début de l'année, Icade Santé a poursuivi son développement notamment en prenant pied en Espagne (promesse conclue pour le rachat à Amavir de deux maisons médicalisées).

Nouvelle directrice financière

Illustrant cette forte dynamique et le savoir-faire unique du groupe dans la construction de grands projets de santé "dans une approche partenariale de long terme avec ses locataires-exploitants", le groupe a souligné avoir récemment livré quatre cliniques à des opérateurs de santé et de soins aux seniors (la polyclinique Le Languedoc à Narbonne et l'extension de la clinique Saint-Pierre de Perpignan à Elsan, la clinique de soins de suite et de réadaptation Sur Moreau de Saintes à Korian et le SMR Ambrussum de Lunel au pôle public/privé du Lunellois). Des actifs représentant 76 millions d'euros, générant des loyers dès la livraison avec évidemment un taux plein d'occupation.

"Pour financer son ambitieux plan de développement et d’investissement, l’option privilégiée par Icade est une introduction en Bourse sur Euronext Paris d’ici la fin de l’année 2021, sous réserve des conditions de marché", a annoncé Icade, qui promet de donner davantage de précisions sur ce projet lors de la publication de ses résultats semestriels 2021, prévue le 26 juillet prochain

Afin d'accompagner le projet d'introduction d'Icade Santé, le groupe a également annoncé la nomination de Helga Camalon en qualité de directrice financière. Jusqu'ici en poste au pôle immobilier de BNP Paribas CIB, la dirigeante est "une professionnelle reconnue du secteur immobilier. Au cours de ses 25 années d’expérience, elle est intervenue sur de nombreux projets immobiliers stratégiques (M&A, IPO, financement, cessions d’actifs…)", précise le groupe.

Vers 16h20, le titre Icade progressait de 2,66% à 75,25 euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse