Icade : Craignant de devoir la brader, Icade met en suspens l'introduction en Bourse de sa foncière santé

(BFM Bourse) - Les ordres passés par les investisseurs couvrent a priori la totalité du montant des titres offerts, mais pas à n'importe quel prix, ce qui aurait aboutit à une opération tout en bas de la fourchette visée. Icade et Icade Santé se donnent quelques jours pour décider d'aller au terme de l'opération.

Un suspense frustrant pour les investisseurs qui ont adressé leurs ordres de souscription pour l'introduction en Bourse d'Icade Santé, séduits par un patrimoine le plus solide qui soit - affichant 100% de taux d'occupation et 100% de taux de recouvrement ! Au lieu du résultat de l'opération au lendemain de la clôture du placement global (le volet de l'opération destiné aux institutionnels), c'est un communiqué remettant potentiellement en cause l'opération qu'a publié Icade.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Après une semaine active de roadshows et six jours de tenue du livre d’ordres, la couverture de ce dernier a été assurée mercredi 29 septembre après-midi" relatent Icade et sa filiale, ce qui signifie que suffisamment d'ordres ont été passés pour souscrire les titres correspondant à la part minoritaire du capital d'Icade Santé mise en Bourse, en dépit d'un contexte de marché "incertain et volatile [sic]".

"Cependant, les conditions actuelles des marchés actions ne permettent pas de finaliser l’opération dans des conditions satisfaisantes", autrement dit nombre de professionnels ont limité leurs ordres à un certain niveau de la fourchette de prix proposée. D'après les confidences d'un banquier à Reuters, Icade aurait été obligé de fixer le prix à 115 euros par action, la borne basse de la fourchette indicative allant jusqu'à 135 l'action.

"Dans ce contexte, Icade et Icade Santé explorent plusieurs options et reviendront vers le marché dans les prochains jours pour préciser la suite donnée à l’opération".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse