Hermes intl : Oddo BHF réitère son conseil avant le 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la croissance du 2ème trimestre va rester très forte. ' Le groupe est prudent pour la suite mais son positionnement est un gage de sécurité relative '.



' Pas de ralentissement aux Etats-Unis où, après un T1 à +19%, on peut tabler sur un score excédant toujours visiblement les 10% sur le T2, et tant l'Europe (T1 à c.+24%) que le Japon (T1 +26%) devraient, selon nous, continuer à croître au-delà des +20% sur le T2 ' indique Oddo BHF.



' Concernant l'Asie Pacifique, la réaccélération de la croissance au T2 par rapport au T1 (où elle s'élevait à +22.5%) due à la Chine devrait être un peu moins sensible que pour le reste du secteur car Hermès avait bien mieux résisté que ses pairs en Chine au T2 l'an dernier (avec notamment une forte réaccélération sur le mois de juin) ' rajoute le bureau d'analyses.



L'absence de ralentissement sensible sur l'ensemble Europe/Japon/Amériques conduit l'analyste à remonter sa prévision de croissance du 2ème trimestre (y/y tcc) de 19,3% à 23,8% (le consensus Visible Alpha le plus récent est à c.+23% indique Oddo BHF).



' Nous restons relativement prudents sur la croissance S2 (prévision T3 remontée de +7.7% à 9.1% mais témoignant toujours d'un ralentissement notable, prévision T4 quasi inchangée à +12.1%) d'où une remontée de notre hypothèse de croissance annuelle de +15.2% à +16.6% '.



Pour 2024, Oddo BHF table toujours sur une croissance voisine de +12% reflétant un surcroît en matière de hausse des prix par rapport au reste du secteur que l'analyste évalue à c. +300 pb.



Oddo confirme sa recommandation surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 2028 E.



