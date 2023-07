Hermes intl : Objectif de cours relevé chez Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Hermès, tout en relevant son objectif de cours de 2028 à 2100 euros, pour refléter notamment l'impact de ses nouvelles prévisions de bénéfices et une prime de risque légèrement révisée en baisse.



S'il persiste à penser que la perspective boursière d'ensemble pour le secteur du luxe reste plutôt mitigée en absolu sur le second semestre, le bureau d'études juge que 'le cas d'investissement Hermès présente toujours une forte attractivité en relatif'.



'La demande intrinsèque pour les collections du groupe n'arrête pas de croître et demeure structurellement supérieure à ce que la société est en mesure de livrer, lui assurant ainsi une perspective de croissance durable toujours importante', explique-t-il.



