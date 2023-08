General electric : Acquisition de Greenbird Integration Technology

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'activité numérique de GE Vernova a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Greenbird Integration Technology AS, une société de plate-forme d'intégration de données axée sur les services publics.

Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été précisées.



'Les services publics ont un besoin urgent de connecter des données provenant de plusieurs sources pour gagner en visibilité et automatiser efficacement leurs opérations de réseau ', a déclaré Scott Reese, directeur de l'activité numérique de GE Vernova.



'L'acquisition de Greenbird apporte la capacité éprouvée de connecter plusieurs sources de données et accélère notre vision pour GridOS', a-t-il ajouté.



Pour rappel, GridOS est un portefeuille de logiciels conçu spécifiquement pour l'orchestration du réseau, en ajoutant de nouvelles capacités pour connecter les systèmes et intégrer les données sur le réseau plus facilement et à grande échelle.



