Gaussin : En s'alliant à Faurecia, Gaussin étend son offre à l'hydrogène et flambe à nouveau en Bourse

(BFM Bourse) - Après l'extension de sa collaboration avec Bolloré annoncé début septembre, le spécialiste haut-saônois des véhicules de manutention autonomes et électriques signe un nouveau partenariat avec Faurecia, cette fois autour de la motorisation à hydrogène. Le titre Gaussin s'envole. Le co-développement de véhicules de manutention propulsés à l'hydrogène fait flamber l'action Gaussin

L'hydrogène fait décidément recette en Bourse. Après le tube de l'été McPhy (spécialiste des équipements de production et distribution), l'hydrogène semble en bonne voie de devenir un gisement de croissance, dont l'exploitation ne fait encore que commencer, même si la France compte également des pionniers comme Air Liquide sur cette thématique.

Ce lundi, c'est au tour de Gaussin (+21,1% à 15h35) d'être porté par l'annonce d'un partenariat avec Faurecia (+0,1%) visant à équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire, de systèmes de stockage à hydrogène de l'équipementier automobile. Faurecia. Le spécialiste français des véhicules autonomes et électriques dédiés à la manutention et la logistique poursuit ainsi son rallye boursier entrepris depuis le début de l'année (+286%), avec une nette accélération observée depuis un mois (+143%). À noter que le titre Gaussin s'échangeait à 16,9 centimes d'euros à la clôture du 31 décembre dernier mais qu'un regroupement d'actions (par échange d'une action nouvelle contre 10 existantes) a eu lieu le 23 avril dernier.

"Embarquant 5 kilogrammes d’hydrogène à 350 bars et offrant une autonomie allant jusqu’à 12 heures d’utilisation, les systèmes de stockage seront développés et produits par Faurecia depuis son centre d’expertise mondial de Bavans, dédié aux réservoirs à hydrogène" précise le communiqué conjoint publié vendredi après Bourse. Les livraisons de ces systèmes débuteront avant la fin de l’année 2020 pour deux types de véhicules Gaussin : l'ATM-H2 dédié au transport en centre logistique d'une capacité de traction de 38 tonnes et l’APM-H2, adapté aux transports portuaires, pouvant tracter jusqu’à 75 tonnes.

Produisant -à poids égal- trois fois plus d’énergie que l’essence et ne rejetant pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère lorsqu'il est utilisé dans un véhicule avec une pile à combustible, l'hydrogène sans carbone "est identifié comme un potentiel "game changer" pour de multiples secteurs, notamment le transport" soulignait fin mai dernier Xavier Regnard, analyste de Bryan Garnier. Et ça, le président de Gaussin l'a bien compris.

Cité dans le communiqué, Christophe Gaussin (descendant du fondateur du groupe familial) déclare que "le lancement de nos premiers véhicules à hydrogène est une étape importante dans la stratégie de Gaussin visant à offrir une gamme complète de véhicules zéro émission". "Longtemps considérée comme une technologie d'après-demain, la filière hydrogène prend de l'ampleur et nous sommes fiers de contribuer à son avenir en partenariat avec Faurecia, un grand groupe français" se félicite-t-il.

Vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility, Mathias Miedreich juge pour sa part le système de piles à combustible "parfaitement adapté aux usages intensifs des véhicules nécessitant une forte puissance et une autonomie accrue, tout en étant zéro émission". "Ce partenariat français, au rayonnement mondial, constitue donc une étape importante dans la stratégie hydrogène de Faurecia visant à proposer des solutions zéro émission pour les véhicules utilitaires, off-road et les applications industrielles" ajoute le dirigeant de l'équipementier, déjà associé depuis 2019 avec Michelin dans leur co-entreprise Symbio qui vise à accélérer le développement de piles à combustible de nouvelle génération. Les deux équipementiers tricolores y ont investi 140 millions d'euros.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse