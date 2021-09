Ford motor : Nouveau directeur du numérique et de l'information

(CercleFinance.com) - Ford fait part de la nomination de Mike Amend comme nouveau directeur du numérique et de l'information (chief digital and information officer). Prenant ses nouvelles fonctions ce jour, il est sous l'autorité directe du directeur général (CEO) Jim Farley.



Avant de rejoindre le constructeur automobile, Mike Amend a travaillé durant trois ans chez la chaine de rénovation résidentielle Lowe's, dont il dirigeait les activités de ventes sur Internet, après avoir exercé des fonctions similaires chez JCPenney et Home Depot.



