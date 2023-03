Ford motor : Deux véhicules distingués lors de crash-tests

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford fait savoir que la Mustang Mach-E et le Ford Explorer ont tous deux obtenu des notes globales 'bonnes' de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) après avoir réussi les tests mis à jour de collision avant avec chevauchement.



Sur les 13 SUV de taille moyenne testés, Mustang Mach-E et Explorer étaient deux des quatre utilitaires à recevoir la meilleure note de l'IIHS.



La Mustang Mach-E a obtenu de bonnes notes dans toutes les catégories de sécurité testées par l'IIHS, ce qui en fait 'le SUV électrique intermédiaire le mieux noté de tous les tests jusqu'à aujourd'hui', assure Ford.



La Mustang Mach-E lorsqu'elle est équipée de phares spécifiques et le Ford Explorer sont également reconnus par l'IIHS comme un 'meilleur choix sécurité'.



'La sécurité et la qualité sont deux de nos principales priorités', a déclaré Jim Baumbick, vice-président, Développement de produits et qualité chez Ford. 'Recevoir cette reconnaissance de l'IIHS pour Mustang Mach-E et Explorer montre que nous nous concentrons aux bons endroits pour aider à améliorer la vie de nos clients.'



