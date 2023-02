Fnac darty : Résultat net consolidé pdg négatif en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fnac Darty publie un chiffre d'affaires 2022 de 7949 ME, en baisse de 1,9% en données comparables par rapport à 2021.



Dans le même temps, le groupe a vu son résultat opérationnel courant passer de 270 à 230 ME (soit -14,8%), tandis que le résultat net consolidé part du Groupe ressort à -28ME en 2022, contre 160ME un an plus tôt.



'L'année 2022 a été marquée par un niveau d'inflation croissant dans un environnement géopolitique incertain qui a impacté la visibilité sur l'activité tout au long de l'année', met en avant le groupe.



Dans ce contexte, Fnac Darty anticipe des ventes en léger repli au 1er semestre couplé à une forte hausse des coûts, en particulier sur l'énergie, mais estime qu'il devrait bénéficier de conditions de marché moins défavorables au second semestre avec un niveau d'inflation qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre.



Le groupe cible un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2023 aux alentours de 200 ME.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.