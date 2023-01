Euronext : Quelles entreprises françaises pourraient bientôt s'introduire en Bourse?

(BFM Bourse) - L'opérateur boursier paneuropéen dévoile ce jeudi la liste des sociétés qui vont intégrer son programme de formation préparatoire à une introduction en Bourse. Sur les 141 entreprises sélectionnées, 39 sociétés françaises vont ainsi bénéficier d'un accompagnement dédié pour négocier cette potentielle étape importante de leur vie.

Quelles sociétés rejoindront Lepermislibre en Bourse en 2023? Certaines entreprises ont comme optique d'imiter le pionnier de l'apprentissage de la conduite en ligne avec une cotation en Bourse dans les années à venir. Pour préparer au mieux cette étape importante de leur vie, des sociétés prometteuses ont intégré le programme Euronext TechShare.

Pour démystifier la démarche d'une introduction en Bourse, Euronext a lancé en 2015 ce programme d'une durée de six mois à destination des entreprises innovantes et souhaitant se lancer dans l'aventure boursière. Les jeunes sociétés et leurs dirigeants sont sensibilisés aux enjeux du processus d'une entrée en Bourse ainsi qu'à la gestion d'une société cotée. Euronext Tech Share met ainsi l’accent sur les rencontres d’experts et le partage d’expériences avec des dirigeants déjà cotés.

Ce programme de formation s'articule ainsi autour de plusieurs modules, qui permettront aux sociétés d'aborder des thématiques telles que la construction d'une 'equity story', la valorisation d'une entreprise, la compréhension des attentes des investisseurs, les bonnes pratiques en termes de communication financière, de gouvernance d'entreprise et les obligations post-cotation.

Les entreprises bénéficient également de séances de formation individuelles avec des cabinets d'audit, des avocats, des spécialistes de la communication et des spécialistes des relations avec les investisseurs, qui leur fourniront des conseils personnalisés. Le but: négocier au mieux cette étape clé pour ces sociétés en forte croissance et qui envisagent de s'introduire en Bourse dans les 12 à 36 mois.

"Ces entreprises ont toutes vocation à croître et à se transformer. L'accès à la Bourse est un moyen pour elles d'accélérer leur croissance", explique Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire d'Euronext, à l'antenne de BFM Business.

39 entreprises françaises lauréates en 2023

Pour la 8ème édition de TechShare, 141 sociétés originaires de 9 pays européens participeront au programme en 2023. Signe que ce programme prend de l'ampleur, seulement 30 sociétés de quatre pays étaient de la partie pour la première édition en 2015.

Parmi ces 141 sociétés européennes, 39 entreprises françaises font partie des lauréates. La majorité des sociétés tricolores engagées dans TechShare 2023 ont déjà ouvert leur capital. En moyenne, ces entreprises avec de fortes perspectives de croissance ont levé 50 millions d'euros lors de précédents tours de table.

La majeure partie des lauréats de l'édition 2023 (18 sociétés) est ainsi issue du secteur de la tech (digital, robotique, fintech...), un univers regroupant des entreprises ayant d'importants besoins en capitaux pour franchir un nouveau palier dans leur croissance. Neuf sociétés évoluent dans le secteur industriel, sept sont issues du domaine de la santé (biotech, medtech, e-santé…) et cinq entreprises sont portées sur la transition énergétique.

Parmi les sociétés françaises de la promotion 2023 d'Euronext TechShare (voir l'ensemble de la liste en bas de cet article), on retrouve des entreprises qui parlent au grand public dont Evaneos, le spécialiste des voyages sur mesure qui pourrait rejoindre Voyageurs du Monde, qui est lui coté en Bourse. On peut citer également Withings, le précurseur en matière de balances connectées et qui a étendu sa gamme de produits aux montres elles-aussi connectées.

Du banc de l'école aux marchés financiers

Depuis début 2021, ce camp d'entrainement spécial jeunes pousses a permis l'éclosion en Bourse du spécialiste de la chimie verte Afyren fondée en 2012 en septembre 2021 ou du spécialiste du marketing affinitaire Obiz en mai 2021 .

Les acteurs de la transition énergétique ont également bien alimenté le cortège d'introductions en Bourse de l'année 2021 à l'image d'Enogia, le spécialiste en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, entré en Bourse en juillet 2021, de Waga Energy qui valorise le gaz des sites de stockage des déchets et qui a été introduite en octobre 2021 sur Euronext Paris. Toujours dans cet univers très en vogue, le fonds d'investissement dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone Transition Evergreen s'est également lancé en Bourse en 2021.

La société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies du cerveau Aelis Pharma a pour sa part levé près de 25 millions d'euros en février 2022. Le tumulte sur les marchés financiers n'a pas empêché le spécialiste du streaming vidéo Broadpeak de se lancer en Bourse en mai 2022.

Les entreprises françaises de la promotion TechShare d'Euronext Paris 2023:

45-8 Energy

Acheel

Aledia

Algria.tech

Almae

Ascendance Flight Technologies

CST (Cell Signaling Technology)

DentalMonitoring

Depixus

Evaneos

Exaion

GreenImpulse

Hawk

Insurlytech

Jow

Kayrros

Latice Medical

Libon

Metafora

Netri

Photonis

Pigment

Prométhée

Reactis

Silvr.

Sinay

Singulart

Smart Immune

Steeple

Tinubu

Ubitransport

Yubo

Withings

Zeway

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse