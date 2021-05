Obiz : Fort de 7 millions de bénéficiaires, le spécialiste du marketing affinitaire Obiz vise la Bourse

(BFM Bourse) - Fondé en 2010, le groupe lyonnais conçoit et gère des programmes marketing permettant aux clients et salariés de grandes et moyennes entreprises ou de fédérations professionnelles d'accéder à des offres promotionnelles de plus de 35.000 partenaires commerciaux.

Créée en 2010, Obiz développe des solutions de marketing relationnel/affinitaire "qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l’amélioration de leur bien-être et l’augmentation de leur pouvoir d’achat". À partir de sa plateforme digitale, l'entreprise établie à Lyon conçoit, déploie et pilote des programmes par lesquels ses clients peuvent proposer à leurs propres bénéficiaires (clients, adhérents, collaborateurs, etc.) un large panel d’offres promotionnelles -actuellement auprès de 35.000 partenaires, dont 600 grandes enseignes et des milliers de commerces locaux- en particulier dans l'univers loisirs, sport et bien-être.

L'offre s'adresse aussi bien à de grands groupes tels qu'Axa, EDF, Vinci, Total, Bpifrance, McDonald’s, qu'à des entreprises de taille moyenne (ERA immobilier, l'Orange bleue, BlaBlaCar...) et à des associations (Chambre des métiers et de l’Artisanat, Handicap International, Fédération automobile du sport automobile, Union des entreprises et de Proximité...). En mars 2020, sa solution a même été retenue par le gouvernement français dans le cadre d’un appel à candidature, permettant à des partenaires locaux (associations, artisans, PME…) de rejoindre gratuitement le réseau Obiz. À ce jour, la firme opère 34 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires.

Obiz apporte aux commerces partenaires un trafic qualifié et gratuit de consommateurs, donc un volume d’affaires supplémentaire, ce sans contrepartie financière (ni ticket d'entrée ni rétrocession sur les ventes). La rémunération de la société provient uniquement de ses clients entreprises via des frais de mise en place au début du programme, dont le montant dépend du degré de personnalisation de la plateforme souhaité par le client, puis un abonnement annuel indexé sur le nombre de bénéficiaires. Les programmes font l’objet de contrats pluriannuels, d’une durée initiale de 3 à 5 ans, avec un fort taux de renouvellement jusqu'à présent.

Pour les marques, offrir à leurs clients l'accès à ces programmes leur permet de créer une relation durable, en se positionnant au cœur de préoccupations bien actuelles des consommateurs : le bien-être et le pouvoir d'achat. Une étude commandée à Ipsos suggère ainsi que les bénéficiaires des programmes relationnels et affinitaires Obiz peuvent réaliser, en moyenne, 2.125 euros d’économies par an et par foyer.

Depuis 2016, Obiz a complété son offre avec une activité de boutiques e-commerce avec l’acquisition de la société Mes Achats Moins Chers. L’offre de boutiques en ligne a été enrichie en 2019 avec l’acquisition de l’activité Happybreak qui propose une offre d’hôtellerie aux meilleurs prix.

Au cours de ces dernières années, la firme revendique un historique de forte croissance rentable, avec un chiffre d’affaires qui est passé de 1,1 million en 2015 à 15,4 millions d'euros en 2020, soit un taux de croissance annuel moyen de 70%. Elle a commencé à dégager un résultat d'exploitation positif à partir de 2019, ainsi qu'un bénéfice net encore limité. D'ici 2025, Aobiz ambitionne d'accroître fortement sa rentabilité tout en accélération la croissance, ciblant à cet horizon un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, pour un Ebitda de 8 millions, en signant 5 à 7 nouveaux programmes par an.

Jusqu'ici uniquement financée par crédit bancaire, la société est encore entièrement aux mains de son fondateur Brice Chambard - ancien sportif de haut niveau, pratiquant de kick boxing et muay thaï. L’objectif de l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’introduction en Bourse est de doter la société de moyens financiers supplémentaires, lui permettant d’accélérer son développement et d’atteindre les objectifs financiers à horizon 2025. Obiz espère lever, en milieu de fourchette, 8 millions d'euros, tandis que M. Chambard et son épouse Aude Riondel (directrice financière de la société) céderaient pour un montant compris entre 1 million et jusqu'à 3,9 millions, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension de l'option de surallocation.

Plusieurs investisseurs (DNCA, Gaussin, IM Hotel) se sont déjà engagés à souscrire pour environ 2,5 millions d'euros. Ouverte depuis le 6 mai, la période de souscription court jusqu'au 20 mai inclus, les titres étant offert dans une fourchette indicative de 6,42 à 8,68 euros, ce qui valorise Obiz entre 20 et 27 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse