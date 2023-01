L'auto-école Lepermislibre lance la première introduction à la Bourse de Paris de 2023

(BFM Bourse) - Pour accélérer son développement, le pionnier de l’auto-école en ligne lance mercredi son introduction en Bourse. Lepermislibre espère lever jusqu'à 10,6 millions d'euros pour devenir à terme le leader de l’enseignement de la conduite sur une plateforme dématérialisée .

Après une année 2022 pauvre en opérations, Lepermislibre débloque les compteurs des introductions en Bourse de l'année 2023. Le pionnier de l’auto-école en ligne revendique un chiffre d'affaires multiplié par 7 entre 2019 et 2021 et ambitionne de devenir le leader français de l’enseignement de la conduite en ligne. C'est pour financer l'accélération de sa croissance que Lepermislibre compte sur la Bourse pour avoir plusieurs longueurs d'avance sur ses concurrents.

Lepermislibre vient ainsi de donner le coup d'envoi de son introduction sur le segment "Growth" d'Euronext Paris, dédié justement aux PME-PMI en phase de décollage venues chercher les moyens de poursuivre leur croissance. Ouverte jusqu'au 8 février, l'opération vise à lever 8 millions d'euros d'argent frais (jusqu'à 10,6 millions d'euros suivant les possibilités d'extension) auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels.

Les actions Lepermislibre sont donc proposées depuis ce mercredi matin au prix fixe de 3,83 euros jusqu'au 7 février 2023 au soir pour les particuliers, les institutionnels pouvant participer à cette levée de fonds jusqu'au 8 février à 12h00. La société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription pour un montant de 5,3 millions d'euros, représentant 66% du montant brut recherché (soit 3,8 millions d'euros de la part de Eiffel Investment Group et 1,5 million d'euros de venant de NextStage).

Un pionnier de l'auto-école en ligne

Présentée comme le pionnier de l’auto-école en ligne, la société entend révolutionner l’apprentissage du code de la route et de la conduite à l'ère du numérique. L'entreprise explique proposer une offre d'enseignement en "rupture avec les acteurs traditionnels", plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération ayant grandi avec le développement du numérique. Lepermislibre est la première auto-école en ligne, agréée par l’Etat dès 2014.

L'obtention de la précieuse carte rose constitue pour certains une véritable épreuve vers l'intégration sociale et professionnelle, ce qui en fait le premier examen devant le baccalauréat. Ce sont donc plus de 1,2 million de candidats qui se présentent chaque année pour obtenir le précieux sésame. La société estime ainsi ce marché à environ 2,2 milliards d’euros en France.

Devenir le leader français de l'enseignement de la conduite

Lepermislibre s'estime à ce jour prêt à franchir une nouvelle étape de son développement. Pour y parvenir, l'entreprise entend poursuivre "une stratégie offensive" articulée autour de 3 grands axes qu'elle estime stratégiques: une accélération de sa notoriété nationale, une densification du maillage géographique et un enrichissement ainsi qu'une diversification de son offre. Les fonds qui seront levés à l'occasion de cette introduction en Bourse doteront la société de moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de développement.

La feuille de route présentée par Lepermislibre doit lui permettre d’atteindre la rentabilité opérationnelle (au niveau du résultat brut d'exploitation ou Ebitda) à fin 2024 et de parvenir à un chiffre d’affaires compris entre 45 et 50 millions d'euros dès 2025 avec une marge brute supérieure à 30%. L'objectif présenté par la société extériorise un taux de croissance moyen pondéré (CAGR) d’environ 40% par an entre 2021 et 2025.