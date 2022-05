Waga energy : Le succès en Bourse de Waga, qui fabrique du biogaz à partir de déchets, ne se dément pas

(BFM Bourse) - Waga Energy introduite en octobre 2021 sur Euronext Paris, profite de l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables. La société qui produit du biogaz à partir de déchets ménagers, évolue non loin de son pic historique en Bourse.

Discrètement mais sûrement, le parcours boursier de Waga Energy donne satisfaction aux actionnaires de la première heure. La société, introduite il y a un peu plus de six mois sur Euronext Paris, gagne 3,18% à 35,70 euros vers 11h40 et s'affranchit même de la morosité des marchés avec une progression de 26,33% depuis le début de l'année. Le dossier évolue non loin de son pic historique de 37 euros atteint début mars, et confortablement au-dessus de son prix d'introduction en octobre dernier de 23,54 euros.

Certes, l'entreprise n’affiche pas encore des bénéfices puisqu'elle a encore accusé une perte de 7,72 millions d'euros l'an passé, dont la moitié est liée aux frais d'introduction en Bourse. Mais l'essentiel est ailleurs pour Waga Energy ou Wasted Gas Energy dont le nom veut littéralement signifier: énergie des gaz gaspillés.

De l'or dans les déchets

L'or est donc dans les déchets pour cette société grenobloise créée en 2015 par d'anciens ingénieurs du groupe Air Liquide. Grâce à sa technologie propriétaire, Waga Energy peut produire -à prix compétitif- du méthane en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets, communément appelés décharges. Le biométhane issu des ordures ménagères est appelé à se substituer aux énergies fossiles dans le transport, le résidentiel ou l’industrie, qui génèrent l’essentiel des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La dynamique commerciale de Waga Energy repose ainsi sur des partenariats avec des opérateurs (industriels ou collectivités) de sites de stockage de déchets ménagers. La société achète le gaz brut à ces derniers pour ensuite le traiter dans ses Wagabox, des mini-usines brevetées qui sont implantées sur les sites de production. Le biométhane, qui est un gaz entièrement renouvelable, est ensuite injecté directement dans le réseau exploité par GRDF pour alimenter les particuliers et les entreprises de la région dans leurs usages traditionnels, mais aussi pour décarboner le secteur du transport grâce au BioGNV.

Waga Energy indique qu'il est à même de fournir du gaz renouvelable au prix du gaz naturel. Le prix de vente du biométhane produit par les unités Wagabox est compris entre 40 euros/MWh et 70 euros/ MWh, le coût de production diminuant avec l’augmentation de la capacité de l’unité. Ce modèle d’affaires assure des revenus récurrents pour la société sur des durées de 10 à 20 ans, via la signature de contrats de vente de biométhane à long terme.

Une position favorable dans le contexte actuel

Fin mars, Waga Energy a annoncé la mise en service avec son partenaire Veolia de la plus importante unité de production de biométhane valorisant le biogaz d'une installation de stockage des déchets non dangereux de France. Le projet à Claye-Souilly fait partie des quatre projets développés en coopération entre Veolia et Waga Energy en France. Une autre unité est déjà en opération à Saint-Palais (Cher), avec deux autres en cours de construction à Le Ham (Manche) et à Chatuzange-le-Goubet (Drôme). La mise en service de ces quatre installations représentera une capacité de production de biométhane allant jusqu'à 175 GWh par an à horizon 2024, et permettra d'éviter 35.000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année.

Fin 2021, les dix unités Wagabox exploitées par Waga Energy ont déjà injecté 35 millions de mètres cubes de biométhane, soit 375 GWh d’énergie, évitant ainsi l’émission de 66.000 tonnes d’équivalent CO2 dans l’atmosphère.

Waga Energy se dit être favorablement positionné "pour bénéficier de l’intérêt croissant suscité par le gaz renouvelable auprès des consommateurs, des pouvoirs publics et des grands acteurs industriels, dans un contexte de prise de conscience de l’urgence climatique au niveau mondial." L’intérêt et la pertinence de ses projets d’injection de biométhane se voient en outre renforcés pour Waga Energy par la crise énergétique provoquée par le conflit en Ukraine et les incertitudes pesant sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe. La société prévoit de déployer 100 unités Wagabox d'ici 2026 pour un chiffre d'affaires qui atteindra environ 200 millions d'euros à cette date, pour une production d'environ 4 TWh.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse