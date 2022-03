Waga energy : Grâce à son site de production de biométhane à partir de déchets, Waga décolle en Bourse

(BFM Bourse) - La société, introduite il y a moins de six mois sur Euronext Paris, et son partenaire Veolia ont mis en service à Claye-Souilly la plus importante unité de production de biométhane à partir de gaz de décharge de France. La Bourse salue cette avancée.

Une belle avancée pour Waga Energy, cette société grenobloise spécialiste de l'ingénierie des gaz créée par d'anciens ingénieurs du groupe Air Liquide. La firme, à l'origine de technologies permettant de produire -à prix compétitif- du méthane en valorisant le gaz des sites de stockage des déchet a annoncé jeudi, avec son partenaire Veolia, la mise en service de la plus importante unité de production de biométhane valorisant le biogaz d'une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de France.

Dans la foulée, le cours de Waga gagne 3,82% à 35,30 euros, non loin de son pic historique de 37 euros atteint début mars, et confortablement au-dessus de son prix d'introduction en octobre dernier de 23,54 euros.

Situé au sein du pôle d'écologie industrielle de Veolia à Claye-Souilly en Seine-et-Marne, qui traite chaque année 1,5 million de tonnes de déchets municipaux et industriels, l'unité permettra de produire 120 GWh de gaz renouvelable par an. Ce qui représente, calcule Waga, l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 20.000 foyers ou encore 480 bus roulant au BioGNV, et permettra d'éviter environ 25.000 tonnes de CO2 par an.

Basée sur la technologie "WAGABOX", développée par Waga Energy, cette unité de production, entièrement automatisée et pilotée à distance, récupère et traite le biogaz des déchets enfouis, pour le transformer en biométhane, un gaz entièrement renouvelable qui est ensuite injecté directement dans le réseau exploité par GRDF pour alimenter les particuliers et les entreprises de la région dans leurs usages traditionnels, mais aussi pour décarboner le secteur du transport grâce au BioGNV.

"Une alternative durable aux énergies fossiles"

Le projet à Claye-Souilly fait partie des quatre projets développés en coopération entre Veolia et Waga Energy en France. Une autre unité est déjà en opération à Saint-Palais (Cher), avec deux autres en cours de construction à Le Ham (Manche) et à Chatuzange-le-Goubet (Drôme).

La mise en service de ces quatre installations représentera une capacité de production de biométhane allant jusqu'à 175 GWh par an à horizon 2024, et permettra d'éviter 35.000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année.

"Le démarrage de cette unité de grande capacité sur le pôle d'écologie industrielle de Claye-Souilly marque un nouveau jalon dans la collaboration engagée depuis cinq ans avec Veolia. Nous sommes heureux d'associer notre expertise unique dans l'ingénierie des gaz au savoir-faire d'un leader mondial du traitement des déchets, pour développer une alternative durable aux énergies fossiles. En produisant du biométhane, pilier de la transition énergétique, nous agissons concrètement contre le réchauffement climatique et contribuons à renforcer l'indépendance énergétique de notre pays" a déclaré Mathieu Lefebvre, cofondateur et PDG de Waga Energy.

Waga Energy exploite à ce jour onze unités WAGABOX en France, représentant une capacité installée de 240 GWh/an. Onze autres unités sont en construction en France mais aussi en Espagne et au Canada.

