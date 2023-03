Euroapi : La lune de miel est terminée entre la Bourse et le leader des principes actifs Euroapi

(BFM Bourse) - Les résultats 2022 du groupe sont finalement inférieurs aux objectifs et les perspectives pour 2023 laissent de marbre les investisseurs.

Rien ne va plus en Bourse pour Euroapi. Ce mercredi, l'action du leader mondial des principes actifs pharmaceutiques s'écroule de 21,59% à 12,545 euros vers 17h05. Voilà l'entreprise quasiment revenue au niveau qui était le sien lors de son introduction en Bourse (12 euros) en mai dernier.

Ancien chouchou des analystes financiers, Euroapi enchaîne les déconvenues depuis plusieurs mois. Et les résultats annuels 2022 dévoilés ce mercredi n'ont pas rassuré les investisseurs. Pourtant, l'ancienne filiale de Sanofi parvient à afficher une croissance de 8,5% de son chiffre d'affaires qui atteint 976,6 millions d'euros.

Sauf que dans ses dernières prévisions datant de décembre dernier, Euroapi avait déjà sabré ses objectifs (1 milliard d'euros à l'origine) et visait 980 millions d'euros. Il fait donc encore moins bien.

Des pertes qui se creusent

De même l'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) déçoit. Euroapi affiche un "core Ebitda" de 120 millions d'euros (excluant les coûts de restructuration et assimilés de 26,3 millions d'euros). Soit une marge de core Ebitda représentant 12,3% des revenus, contre une cible de 14% à l'origine (abaissée à entre 12 et 13% en décembre dernier).

Enfin, Euroapi affiche une perte nette de 15 millions d'euros sur l'année, contre une perte consolidée de 8,1 millions d'euros en 2021. "En excluant l’impact de la dépréciation des actifs de Brindisi à hauteur de 21,8 millions d’euros, sans impact cash, et de la dépréciation d’impôts différés actifs de -7 millions d’euros, le résultat net au titre de l’exercice 2022 se serait établi à 13,8 millions d’euros", précise cependant le groupe dans un communiqué. L'usine de Brindisi en Italie a été restructurée pour passer d’une production d’anti-infectieux destinés à l’activité API Solutions à une activité de fermentation pour le CDMO.

L'activité API Solutions correspond aux principes actifs pharmaceutiques "issus de son activité de vente à des tiers, pour lesquels la propriété intellectuelle est détenue par le groupe ou prise en licence par le groupe et/ou couverte par un contrat de distribution", précisait Euroapi lors de son introduction en Bourse. L'activité CDMO correspond de son côté aux "services de développement et/ou de fabrication" de principes actifs pharmaceutiques "pour lesquelles la propriété intellectuelle est détenue par les clients du groupe".

Fermeture partielle d'une usine à Budapest

Les performances du groupe en 2022 ont notamment été plombées par la fermeture d'une ligne de production en fin d'année. Début décembre dernier, l'ex-filiale de Sanofi avait en effet dû suspendre une partie de sa production sur son site de Budapest, en Hongrie, le groupe ayant constaté "certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, relatifs à la gestion de la documentation". La production a repris depuis progressivement.

"Pour cette première année en tant que société indépendante, Euroapi a enregistré une performance solide, portée par la très bonne dynamique de l’activité CDMO (+18,3%, NDLR) et par la forte contribution de l’activité API Solutions (+5,3%, NDLR). La mise en œuvre de notre stratégie est en bonne voie et nous sommes satisfaits des progrès réalisés dans les grosses molécules. Nous avons engagé des projets majeurs en 2022, en annonçant notamment une série d’investissements stratégiques pour la vitamine B12 et pour les peptides et les oligonucléotides. Nous avons également limité l’effet de facteurs externes défavorables en augmentant les prix et en améliorant notre efficacité", estime dans le communiqué Karl Rotthier, directeur général d'Euroapi.

Les perspectives pour 2023 manquent par ailleurs visiblement d'ambition pour les investisseurs. Euroapi vise une croissance du chiffre d'affaires comprise "entre +7% et +8%", une marge de core Ebitda comprise entre 12 et 14% et des investissements compris entre 120 et 130 millions d'euros. Pas de quoi redonner du baume au cœur aux marchés.

Jean-Louis Dell'Oro - ©2023 BFM Bourse