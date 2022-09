Euroapi : Chouchou des analystes, Euroapi gagne plus de 40% depuis son introduction en Bourse

(BFM Bourse) - L’entreprise issue de la scission de Sanofi échappe à la morosité du marché parisien. Le dossier remporte l'adhésion d'Oddo BHF qui vient d'intégrer Euroapi dans sa liste des valeurs préférées pour le second semestre 2022, après l'annonce de solides résultats semestriels en fin de semaine dernière. Les planètes sont donc alignées pour Euroapi qui affiche une hausse de plus de 40% depuis son entrée en Bourse début mai.

Cinq mois après sa scission du géant pharmaceutique Sanofi, Euroapi fait toujours l'unanimité auprès des analystes. Le dossier figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120, bénéficiant du soutien d'Oddo BHF qui réitère son avis à superformance avec un objectif de cours relevé de 17,8 à 20 euros. Mieux encore, le bureau d'études a intégré Euroapi dans sa liste de Convictions Midcaps pour le second semestre 2022 après la publication de résultats semestriels qui se sont révélés supérieurs aux attentes en fin de semaine dernière.

Oddo BHF loue notamment "l'excellente dynamique du business development de la franchise CDMO [la production de principes actifs dont Euroapi ne possède pas la propriété intellectuelle, NDLR] sans aucun ralentissement à ce jour du fait de l'économie actuelle."

Cette activité a vu sa croissance bondir de 22,2% sur les six premiers mois de l’année. La dynamique a été principalement soutenue par le chiffre d’affaires réalisé avec Sanofi, en hausse de 56,%, tandis que la progression du chiffre d’affaires réalisé avec les Autres clients a atteint 5,2 %. Ainsi, les revenus globaux d'Euroapi ont progressé de 10,1% sur un an à 483,8 millions d’euros contre 439,4 millions d’euros, un an plus tôt.

Une hausse de plus de 40% depuis son IPO

Le groupe a par ailleurs confirmé l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice en cours à savoir un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, une marge "core Ebitda" égale ou supérieure à 14% ainsi que des investissements représentant environ 14% de son chiffre d’affaires.

D’ici à 2025, le groupe vise un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires compris entre 6% et 7%, dont environ 35% provenant de ses activités CDMO, tandis que le poids relatif de Sanofi dans le chiffre d'affaires devrait être ramené entre 30 et 35% à cet horizon (autrement dit la croissance des ventes aux tiers sera supérieure à la croissance moyenne du marché). Le groupe entend également améliorer la marge de "Core Ebitda" pour qu'elle soit égale ou supérieure à 14% en 2022 et supérieure à 20% d’ici à 2025 (contre 12 % en 2021).

La filiale spécialisée dans les principes actifs de médicaments, scindée de Sanofi, affiche désormais un gain de plus de 40% depuis son entrée en Bourse en mai dernier à un prix d'introduction de 12 euros. De son côté, l'ex-maison mère Sanofi dévoile un parcours boursier moins flamboyant et cède plus de 15% sur la même période.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse