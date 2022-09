Euroapi : Porté par des résultats en nette hausse, Euroapi garde la santé en Bourse

(BFM Bourse) - L’entreprise issue de la scission de Sanofi a enregistré une progression de 10,1% de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de son premier semestre, avec une marge en forte progression. Elle a confirmé l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice en cours.

Euroapi parvient à s’extraire d’un marché morose. Alors que le SBF 120 cède 1,5% jeudi, l’ex-filiale de Sanofi spécialisée dans les principes actifs pharmaceutiques (des composants des médicaments ayant un pouvoir thérapeutique) signe une hausse remarquable, s’adjugeant 2,4% à 15,855 euros vers 10h40.

Arrivé sur la Bourse de Paris en mai via une scission de Sanofi, Euroapi a publié des résultats semestriels en nette hausse ce jeudi. Ses revenus ont ainsi progressé de 10,1% sur un an à 483,8 millions d’euros contre 439,4 millions d’euros, un an plus tôt.

La vigueur des CDMO

La société a notamment été tirée par la performance de sa division CDMO ("Contract development and manufacturing organization"), c’est-à-dire la production de principes actifs dont Euroapi ne possède pas la propriété intellectuelle.

Cette activité, a vu sa croissance bondir de 22,2% sur les six premiers mois de l’année. La dynamique a été principalement soutenue par le chiffre d’affaires réalisé avec Sanofi, en hausse de 56,%, tandis que la progression du chiffre d’affaires réalisé avec les Autres clients a atteint 5,2 %.

Euroapi cherche actuellement à orienter son activité vers ce métier en forte croissance (20% en moyenne sur 2019-2021 pour le groupe) et dont il compte devenir l’un des cinq plus grands acteurs d’ici à 2025, alors qu’il n’est pour l’heure que le septième, avec une part de marché de 0,6% en 2019.

Euroapi s’attend à ce que les CDMO contribuent à 35% de son chiffre d’affaires en 2025 contre 25% l’an passé.

Son autre division, API Solutions, soit les principes actifs pour lesquels Euroapi possède la propriété intellectuelle ou une licence, a elle enregistré une progression de ses revenus de 6,5% au premier semestre.

Objectifs confirmés

Le "core Ebitda" c'est-à-dire l’Ebitda (résultat avant impôts, charges d’intérêts, dépréciations et amortissements) retraité des coûts de restructuration, s’est établi à 70,3 millions d’euros, en progression de 20,2%. La marge correspondante s’est inscrite à 14,5% en progression de 128 points de base sur un an.

Cette amélioration de la rentabilité a été notamment permise par des ajustements de prix de vente, une augmentation des volumes entraînant une meilleure absorption des coûts de structure et un meilleur mix produits.

Le groupe a par ailleurs dégagé un bénéfice net de 16,7 millions d’euros, contre une perte nette de 1,1 million d’euros au premier semestre 2021.

"Euroapi a réalisé une solide performance financière au premier semestre 2022 malgré des conditions géopolitiques et macroéconomiques difficiles", a déclaré Karl Rotthier, le directeur général d’Euroapi cité dans un communiqué.

La société a confirmé l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2022 à savoir un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, une marge "core Ebitda" égale ou supérieure à 14% ainsi que des investissements représentant environ 14% de son chiffre d’affaires.

Ces résultats permettent à Euroapi de consolider un parcours boursier remarquable, depuis la cotation du groupe en mai dernier. Arrivé avec un prix technique d’introduction de 12 euros, la valeur a gagné plus de 30% depuis et sa capitalisation boursière tutoie les 1,5 milliard d’euros.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse