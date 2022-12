Euroapi : Lourd décrochage après l'avertissement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Euroapi dévisse lourdement mercredi à la Bourse de Paris, signant de loin la plus forte baisse du SBF 120 à la suite de l'abaissement de ses prévisions financières pour 2022



Vers 9h30, le titre accuse une chute de 19,5% après avoir perdu jusqu'à 22%. Il affiche encore une petite progression depuis son entrée en Bourse, au mois de juin dernier.



Le groupe - qui fabrique des principes actifs pharmaceutiques - a annoncé ce matin une 'actualisation' de ses objectifs annuels dans le sillage de la suspension temporaire des activités de production sur son site de Budapest.



Il anticipe désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 980 millions d'euros sur l'exercice, assorti d'une marge 'core' EBITDA comprise entre 12% et 13%.



A titre de comparaison, Euroapi disait jusqu'ici prévoir un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre d'un milliard d'euros pour une marge 'core' EBITDA de plus de 14%.



Dans un communiqué, la société explique avoir identifié, au cours d'une évaluation interne, certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication sur des lots de production de certaines prostaglandines fabriquées dans une unité dédiée sur son site de Budapest.



Par mesure de précaution, l'ancienne filiale de Sanofi a décidé d'arrêter temporairement la production de ces composés, ce qui affectera son activité et ses performances financières.



