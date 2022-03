Essilorluxottica : Le géant de l'optique dépasse les attentes et compte gonfler sa marge opérationnelle jusqu'à 20%

(BFM Bourse) - Le leader mondial des lentilles ophtalmiques, montures et lunettes de soleil issu de la fusion d'Essilor et Luxottica en octobre 2018 dévoile de probants résultats annuels, supérieurs aux attentes des analystes. Il vise désormais une marge opérationnelle ajustée comprise entre 19% et 20% en 2026, contre 17,5% en 2021.

En difficultés depuis la fin d'année dernière en Bourse, le titre EssilorLuxottica retrouve les faveurs des investisseurs ce vendredi, aidé par des résultats annuels de très bonne facture. Vers 9h45, celui-ci grimpe de 2,8%, soit la meilleure performance d'un CAC 40 proche de l'équilibre, à 152,1 euros.

"Avant toute chose, nos pensées vont vers les personnes affectées par la tragédie qui se déroule en Ukraine. En ces temps difficiles, la sécurité de nos salariés est notre priorité et nous apportons toute l’aide possible à nos équipes dans la région" tiennent à souligner le directeur général Francesco Milleri et le directeur général délégué Paul du Saillant, cités dans le communiqué.

"Pour ce qui est de nos résultats financiers, 2021 a été une année extraordinaire pour EssilorLuxottica" poursuivent-ils. "Dans un environnement exigeant, nous avons fait progresser nos ventes et profits au-delà des niveaux pré-pandémie, atteignant ainsi nos objectifs de chiffre d’affaires et dépassant ceux de marge opérationnelle" soulignent les dirigeants.

Compte tenu de la bonne performance du 3e trimestre, EssilorLuxottica avait revu à la hausse ses prévisions fin octobre dernier, annonçant viser "une croissance à un chiffre, moyenne ou élevée", de ses revenus annuels par rapport à 2019 à taux de changes constants, et une progression de 100 points de base de sa marge opérationnelle ajustée. Grâce à une forte accélération sur les trois derniers mois de l'année, le chiffre d'affaires annuel ressort à près de 21,5 milliards d'euros, en hausse de 7,4% à changes constants, tandis que le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 3,03 milliards, traduisant une marge opérationnelle ajustée de 17,5% à changes constants, contre 16,2% en 2019 - soit une augmentation de 130 points de base.

"Le quatrième trimestre de l'exercice a été le point culminant du rebond exceptionnel de l'activité de la société en 2021, année durant laquelle le taux de croissance du chiffre d'affaires comparable de chaque trimestre dépassait celui du trimestre précédent" se félicite le groupe, qui cite notamment la hausse de la couverture vaccinale contre le Covid-19 et un environnement macro-économique favorable comme éléments porteurs.

Sur le seul dernier trimestre, le groupe a engrangé 5,58 milliards d'euros de revenus, soit un bond de 35,6% sur un an et de 11% par rapport à 2019. "La publication du groupe ressort très nettement au-dessus du consensus FactSet qui prévoyait un chiffre d’affaires comparable de 19,43 milliards, soit 5,05 milliards sur le 4e trimestre" constate Sami Benjelloun, analyste de Midcap. Les résultats d'EssilorLuxottica dépasse également ses propres projections, supérieures au consensus, issues du projet "No blabla", un outil prévisionnel basé sur le big data (notamment les flux douaniers d’articles de lunetterie dans ce cas), suggérait une croissance proche de 30% sur un an au 4e trimestre. Ces chiffres ne prennent pas en compte les résultats de GrandVision, dont l'acquisition a été effective au second semestre l'an dernier.

Entre octobre et décembre, ce sont l'Amérique du Nord et l'Amérique latine qui ont "ouvert la voie" indique EssilorLuxottica, "avec une croissance respective de 13,9% et 25,1%. "Les États-Unis, le plus gros marché du groupe, ont une nouvelle fois enregistré de solides résultats" est-il précisé, tandis que les dirigeants soulignent qu'Oakley s'est "une fois de plus distinguée comme a marque la plus performante de notre portefeuille".

Le chiffre d'affaires de l'e-commerce a par ailleurs franchi la barre des 1,5 milliards d'euros sur l'année, ce qui correspond à une hausse de plus de 60% par rapport à 2019.

Outre ses probants résultats, le n°1 mondial de l'optique fait part de son intention de porter sa marge opérationnelle ajustée entre 19 et 20% à l'horizon 2026, et confirmé prévoir pour la période 2022-2026 une croissance annuelle de ses revenus de 5% à taux de change constants.

L'analyste Sami Benjelloun se veut également optimiste pour les années à venir. "EssilorLuxottica est positionné sur un segment luxe/santé encore peu exposé au marché asiatique qui affiche pourtant une demande grandissante pour les produits de lunetterie, et le rachat de GrandVision pourrait également participer à un renforcement stratégique de la présence du groupe, car elle peut lui permettre d’accéder à tous les cycles de métier de la lunetterie et créer ainsi de nombreuses synergies" estime-t-il.

Le titre, qui s'échange actuellement sur ses niveaux de mars 2021, se traite donc selon lui "nettement en dessous de ses niveaux de valorisation historique à 11.6 fois la valeur d'entreprise sur l'Ebitda (EV/EBITDA), contre une moyenne historique de 17,5 fois sur les 5 dernières années". "Nous jugeons que les niveaux actuels de valorisation du titre ne reflètent pas les synergies qui découleront de l’acquisition de Grand Vision et de la dynamique commerciale du groupe" conclut l'analyste.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse