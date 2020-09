Essilorluxottica : Résultat prometteur pour le verre Stellest

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Numéro un mondial de l'optique ophtalmique, Essilor a récemment lancé le verre Stellest, une nouvelle génération de verres ophtalmiques destinés à lutter contre la myopie.



Les résultats de la première année de tests cliniques mettent en évidence l'efficacité de ce verre : le ralentissement de la myopie atteint plus de 60% en moyenne, en comparaison avec le port de verres unifocaux par des enfants.



Ces résultats prometteurs ont été dévoilés à l'occasion du congrès virtuel international Worldwide Connect 2020 de la WSPOS (Société mondiale d'ophtalmologie pédiatrique et de strabologie) dont Essilor est sponsor ' Or '.



Aboutissement de trois décennies de recherche scientifique, le verre Stellest intègre une technologie inédite et pionnière appelée ' H.A.L.T. ' (Highly Aspherical Lenslet Target), soit une constellation de microlentilles asphériques réparties sur 11 anneaux. L'action du verre permet ainsi le ralentissement de la myopie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.