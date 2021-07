Essilorluxottica : Relèvement des objectifs 2021

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica relève ses objectifs 2021, visant désormais, par rapport à 2019, une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% à taux de change constants et une amélioration de sa marge opérationnelle ajustée.



Au cours du premier semestre, et toujours par rapport à il y a deux ans et à taux de change constants, le résultat net part du groupe ajusté s'est accru de 16,2% à 1,12 milliard d'euros, et la marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 1,3 point à 18,5%.



A 8,77 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du géant franco-italien de l'optique a augmenté de 5,7% par rapport à 2019 et à taux de change constants, dont une progression de 9,2% sur le seul deuxième trimestre.



