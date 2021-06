Essilorluxottica : Oddo remonte à nouveau sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica et remonte une nouvelle fois son objectif de cours, passant de 157 à 170 euros, après la confirmation par le géant de l'optique de l'acquisition de GrandVision au 1er juillet.



Les prévisions du bureau d'études pour le groupe franco-italien intègrent désormais GrandVision à compter du second semestre 2021. L'impact se traduit en année pleine (donc à compter de 2022) par une relution du bénéfice net par action voisine de 10%.



Oddo voit une décote en multiples de -20%/-25% par rapport aux pairs qualité/croissance structurelle cotés à Paris, décote qui 'peut progressivement s'effacer si le groupe exploite au mieux les perspectives de croissance durable du marché global de l'optique'.



