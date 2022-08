Eni : Importante découverte de gaz au large de Chypre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Eni (opérateur) annoncent une découverte 'significative' de gaz au large des côtes chypriotes, sur le puits dit 'Cronos-1', dans le bloc 6.



Situé à environ 160 km au sud-ouest des côtes chypriotes, Cronos-1 a confirmé une épaisseur nette à gaz de plus de 260 mètres.



' Cette réussite sur le puits d'exploration de Cronos-1 est une nouvelle illustration de l'impact de notre stratégie d'exploration qui se concentre sur des ressources à faible coût technique et à faibles émissions, afin de contribuer à la sécurité énergétique et fournir des ressources supplémentaires d'approvisionnement en gaz à l'Europe', a déclaréKevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies.



TotalEnergies détient une participation de 50% dans le Bloc 6, dont Eni est l'opérateur (50%).



