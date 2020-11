Eiffage : Contrat pour un parc éolien offshore en Angleterre

(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal), remporte en groupement avec Sif (entreprise néerlandaise spécialisée dans les fondations offshore) le contrat de fabrication et de fourniture des monopieux et pièces de transition (environ 260 kilotonnes d'acier) pour les deux premières phases du projet de parc éolien offshore Dogger Bank en Angleterre.



Le parc éolien Dogger Bank sera situé en mer du Nord, à plus de 130 kilomètres au large des côtes anglaises du Yorkshire.



D'une capacité de 3,6 GW, il sera le plus grand parc éolien offshore du monde et sera développé en trois phases : Dogger Bank A, B et C.



