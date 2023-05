Deutsche telekom : L'objectif d'Ebitda 2023 revu à la hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a relevé jeudi sa prévision d'excédent brut d'exploitation pour 2023, grâce notamment aux bonnes performances de ses activités en Allemagne.



L'opérateur allemand dit désormais tabler sur un Ebitda ajusté après locations financières ('after lease') de 40,9 milliards d'euros cette année, au lieu d'un objectif précédent de 40,8 milliards.



Pour le premier trimestre de l'année, le groupe de télécommunications a publié un Ebitda ajusté en hausse de 0,9% à 10 milliards d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires en progression de 0,3% à 27,8 milliards d'euros



Si sa sa filiale américaine T-Mobile US demeure toujours un moteur de croissance, c'est le dynamique commerciale de l'Allemagne qui a permis à DT d'afficher de si bonnes performances au premier trimestre, avec des revenus en hausse de 2,3%.



L'opérateur basé à Bonn explique avoir attiré 74.000 nouveaux foyers clients avec ses offres à haut débit au cours des trois premiers mois de l'année.



A 769.000, le nombre de clients abonnés à son service de fibre a bondi de 37% d'une année sur l'autre.



Suite à ces annonces, le titre du numéro un européen du secteur en Europe progressait de 1,3% jeudi matin, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX de la Bourse de Francfort.



