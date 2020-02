Deutsche telekom : Dopé par ses résultats et ses prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte hausse (+4%) à la Bourse de Francfort après l'annonce de ses résultats 2019. Le groupe a réalisé un bénéfice net en croissance de près de 80% à 3,9 milliards d'euros et d'un EBITDAaL ajusté en hausse de 7,2% à 24,7 milliards, dépassant son objectif de 24,1 milliards d'il y a trois mois.



Oddo estime que Deutsche Telekom clôture une année 2019 satisfaisante dans tous les segments.



L'opérateur télécoms allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 80,5 milliards d'euros, en progression de 6,4%.



' Le chiffre d'affaires est 1,6% au-dessus des attentes et l'EBITDAaL 0,7% est également au-dessus des attentes '.



Oddo indique que la guidance est en ligne. Pour l'année 2020, Deutsche Telekom anticipe une nouvelle croissance de ses revenus, ainsi qu'un EBITDA AL ajusté de l'ordre de 25,5 milliards d'euros



' Deutsche Telekom reste notre incumbent favori en Europe ' indique Oddo. Les analystes confirment leur conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 19 E.



