Deutsche telekom : Dans le vert après ses objectifs 2024

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom gagne plus de 1% à Francfort, après la présentation par le groupe, à l'occasion de sa journée investisseurs, de ses objectifs à horizon 2024, dont un BPA ajusté qui devrait progresser à plus de 1,75 euro à cette date.



L'opérateur télécoms allemand déclare aussi tabler sur une croissance de son EBITDA AL ajusté en moyenne de 3-5% par an, ainsi que sur une progression de ses revenus de 1-2% par an, sur les exercices d'ici à 2024.



Deutsche Telekom vise un free cash-flow AL de plus de 18 milliards d'euros en 2024, et son dividende devrait représenter entre 40 et 60% de son BPA ajusté, avec un dividende minimal de 0,60 euro par action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

