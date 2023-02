Deutsche telekom : Cible rehaussée chez Credit Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Deutsche Telekom avec un objectif de cours relevé de 23 à 25 euros, au lendemain de la parution des résultats de l'opérateur télécoms allemand au titre de son quatrième trimestre 2022.



De cette publication, le broker retient que le groupe se situe maintenant très près de son objectif de détention de 50% ou plus du capital de T-Mobile, que les tendances en Allemagne restent fortes et que les éléments du bilan se montrent meilleurs que prévu.



Il voit comme catalyseurs un franchissement des 50% dans T-Mobile dans les prochains mois, un début de chute de l'endettement ouvrant la voie à des mesures d'allocation de capital relutives, et une poursuite de la forte dynamique des résultats.



