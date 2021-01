Deutsche telekom : Cession des tours aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom annonce un accord pour combiner son activité de tours aux Pays-Bas avec celles de l'opérateur d'infrastructures espagnol Cellnex, par un transfert de T-Mobile Infra à une société nouvellement créée, moyennant 250 millions d'euros en cash.



Cette nouvelle société, qui détiendra environ 4300 sites fibres, tours et centres de données, et comprenant 180 projets de nouveaux sites, constituera le plus important groupe indépendant de tours mobiles cellulaires des Pays-Bas.



