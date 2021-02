Danone : Les fonds activistes réclament désormais clairement la tête d'Emmanuel Faber

(BFM Bourse) - Le titre Danone est chahuté ce vendredi alors que Bluebell Capital et Artisan Partners, deux fonds récemment montés au capital pour dénoncer l'échec de la direction actuelle, sont passés à la vitesse supérieure en réclamant la nomination d'un nouveau directeur général "dès que possible".

La pression s'accentue autour du patron du géant français de l'agroalimentaire. Après Bluebell Capital, qui a réclamé jeudi la nomination d'un président indépendant et le recrutement d'un nouveau directeur général en dehors du groupe, l'autre fonds activiste récemment monté au capital de Danone (dont il dit détenir environ 3%) demande à son tour la nomination d'un nouveau directeur général "le plus tôt possible" dans un courrier envoyé au groupe vendredi. Artisan Partners a par ailleurs répété son souhait de voir les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration être dissociées, "condition nécessaire à l'instauration d'une gouvernance d'entreprise moderne" selon lui.

Quant au profil du nouveau directeur général, il devra être "non-financier" et disposer d'une "solide expérience dans le secteur des produits de consommation courante". Sachant que cette équipe de direction a conduit au délabrement des six dernières années, pourquoi le conseil d'administration continue-t-il de la soutenir?", s'interroge par ailleurs Artisan Partners, qui estime notamment que les performances financières de Danone ne correspondant pas à la qualité de ses actifs.

Emmanuel Faber se dit "serein"

La veille, c'était Bluebell Capital qui avait réclamé via un communiqué la nomination d'un président indépendant et le recrutement d'un nouveau directeur général en dehors du groupe, ajoutant que Gilles Schnepp, un des nouveaux administrateurs indépendants de Danone désignés en décembre, avait toutes les qualités pour assumer la présidence. Le fonds précisait avoir formulé ces requêtes lors d'une rencontre mercredi avec des administrateurs de Danone.

Déjà sous pression lors de la publication annuelle du groupe vendredi dernier, Emmanuel Faber avait alors affirmé qu'il "ferai son acte de contrition le moment venu et s'il y a matière à le faire", tout en se disant "serein" au sujet de son avenir à la tête de l'entreprise.

Alors que les prises de positions des fonds et leur hostilité envers la direction avait ramené le titre à un sommet depuis 2017, signe que le marché partage leur avis, les nouveaux remous provoquent un reflux de 2,4% à 57,1 euros vers 12h30, qui intervient toutefois après cinq séances consécutives de hausse. L'action Danone affiche toujours 6,1% de hausse depuis le 1er janvier à ce stade.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse