Danone : Stifel maintient son conseil 'achat'

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 68 euros sur Danone, soulignant que le groupe agroalimentaire français 'subit des pressions croissantes de la part des investisseurs'.



Selon lui, la direction 'semble désormais plus désireuse de se montrer aux investisseurs en mesure d'améliorer la croissance et la rentabilité grâce à d'éventuels ajustements de portefeuille, améliorant la gouvernance d'entreprise, et d'atteindre les objectifs fixés'.



Si 'les orientations pour l'exercice 2021 restent vagues', le broker prévoit une marge de 14,1%, 'basée sur une croissance organique accélérée dans les trois divisions, des effets mix positifs et un levier opérationnel positif'.



