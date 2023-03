Danone : RBC réitère son opinion 'surperfomance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a renouvelé jeudi son opinion 'surperformance' sur le titre Danone, que le broker assortit toujours d'un objectif de cours de 70 euros.



Dans une note de recherche, le courtier canadien fait remarquer que le groupe agroalimentaire français bénéficie d'une croissance similaire à celle du géant suisse Nestlé, c'est-à-dire de l'ordre de 3%.



'Ce constat a deux implications', estime RBC dans son étude. 'D'abord, Nestlé n'affiche pas une croissance aussi exceptionnelle que ce que les investisseurs peuvent penser et ensuite, le récent changement de cap de Danone sur ses marges est susceptibles d'aboutir à une amélioration de ses performances financières', poursuit-il.



S'il estime que les efforts mis en oeuvre par la direction de Danone devraient finir par porter leurs fruits, RBC souligne que la décote qu'affiche actuellement le titre par rapport à Nestlé apparaît aujourd'hui injustifiée.



