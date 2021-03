Danone : Oddo réitère son opinion après la décision du conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la décision du conseil d'hier soir de maintenir Emmanuel Faber dans ses fonctions de Chairman et de CEO, le temps de trouver un nouveau CEO ne le surprend pas mais pourrait décevoir les investisseurs qui tablaient sur un grand chamboulement.



' Sur proposition d'Emmanuel Faber, la dissociation des fonctions de Chairman et de CEO sera effective à la prise de fonction d'un nouveau CEO ' indique l'analyste.



' Le choix de la stabilité nous semble opportun dans le contexte actuel. Après une année 2020 compliquée et 4 mois d'incertitude sur l'avenir du Top management, le groupe a besoin de stabilité ' rajoute le bureau d'études.



Oddo confirme son conseil de Sous-performance et son objectif de 50 E.



