Danone : Nomination du nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Danone annonce que Antoine de Saint-Affrique a été nommé directeur général à compter du 15 septembre prochain. Il prendra alors la succession de la direction générale par intérim menée conjointement par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant.



Le conseil d'administration du groupe agroalimentaire a également décidé de proposer la nomination d'Antoine de Saint-Affrique au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle, prévue en avril 2022.



Il rejoint Danone en provenance de Barry Callebaut, fabricant suisse de produits à base de cacao et de chocolat, dont il a été nommé directeur général en octobre 2015. Avant cela, il avait occupé plusieurs postes de direction chez Unilever.



