Danone : Hausse de 9.5% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Danone publie un chiffre d'affaires de 7.3 MdsE au titre du 3e trimestre, en hausse de 9.5% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



En données comparables, l'activité progresse dans toutes les zones géographiques avec +6% en Europe, +11.2% en Amérique du Nord, +6.8% en Chine, Asie du Nord & Océanie et +13.6% dans le reste du monde.



Chaque division est aussi en progression, toujours en données comparables, avec +6.3% pour EDP, +12.2% pour la Nutrition Spécialisée et +14.4% pour les Eaux.



Dans ce contexte, Danone fait part d'un relèvement de ses objectifs 2022 : le groupe cible désormais une croissance du chiffre d'affaires de +7 à +8% en données comparables, contre +5 à 6% précédemment.

Et confirme par ailleurs son objectif de marge opérationnelle courante supérieure à 12%.



' Dans un environnement qui demeure difficile et exigeant, notre plan Renew Danone continue d'enregistrer des progrès importants, grâce à la gestion active de notre portefeuille et une stratégie de développement rigoureuse de nos meilleurs actifs ', a commenté Antoine de Saint-Affrique, le directeur général.





