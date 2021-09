Danone : Départ du secrétaire général

(CercleFinance.com) - Danone annonce qu'après plus de 20 ans de carrière dans le groupe, dont les sept dernières au sein du comité exécutif, son secrétaire général Bertrand Austruy a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Laurent Sacchi est nommé secrétaire général à compter du 1er octobre et rejoindra le comité exécutif du groupe agroalimentaire, tout en conservant ses responsabilités de secrétaire du conseil d'administration.



La succession du DG Ressources Humaines sera annoncée ultérieurement. Bertrand Austruy restera DG Ressources Humaines et membre du comité exécutif jusqu'à ce que son successeur soit en place.



