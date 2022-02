Danone : Credit Suisse initie à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a initié jeudi la couverture du titre Danone avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 58 euros dans le cadre d'une vaste étude consacrée au secteur de la consommation en Europe.



Dans sa note, le broker rappelle que 'Danone affiche des performances médiocres depuis longtemps, mais qu'avec l'arrivée d'un nouveau directeur général conjuguée à des changements opérationnels et de vraies réductions de coûts, il pourrait être tentant de jeter un regard neuf sur la valeur'.



'Les dossiers de redressement dans le secteurs des biens à la consommation s'avèrent souvent lucratifs pour les actionnaires', rappelle-t-il dans l'étude.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.