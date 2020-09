Danone : Barclays ne voit pas de catalyseur dans l'immédiat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a réitéré jeudi sa recommandation 'surpondérer' ainsi que son objectif de cours de 70 euros sur Danone en vue de la publication, le mois prochain, du chiffre d'affaires de troisième trimestre du géant français de l'agroalimentaire.



S'il reconnaît que l'action est relativement peu chère aujourd'hui en se traitant sur la base d'un PER 2021 inférieur à 16x, le courtier dit ne percevoir aucun catalyseur susceptible de satisfaire le marché dans l'immédiat.



'La base de comparaison s'annonce extrêmement favorable pour le premier semestre 2021 et une journée d'investisseurs devrait se tenir dans le courant du premier trimestre 2021, mais tant que l'équipe de direction n'aura pas rassurer sur le fait que la marge de 14% ne redescendra pas davantage, l'action devrait naviguer entre deux eaux', prévient le broker dans une note de recherche.



