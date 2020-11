Covivio : Progression dans le classement du GRESB 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio indique poursuivre sa progression dans le classement du GRESB 2020 (Global ESG Benchmark for Real Estate) avec le statut de 'Global Sector Leader' de la catégorie 'Patrimoine diversifié Bureaux / Résidentiel - sociétés cotées'.



Chaque année, le GRESB évalue et classe la performance ESG (Environnement / Social / Gouvernance) des acteurs de l'immobilier dans le monde, analyse guidée par un questionnaire qui note les entreprises sur leurs performances développement durable.



Avec la note de 85/100, en progression de cinq points par rapport à 2019, Covivio obtient les '5 étoiles'. En parallèle, il obtient la note maximale de 100/100 dans la catégorie 'Public Disclosure' qui récompense la qualité et transparence de ses reportings.



