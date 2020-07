Casino guichard : Nouveau plus bas historique pour Casino après une dégradation des résultats semestriels

(BFM Bourse) - Malgré une progression certaine des ventes en données comparables au premier semestre (sur fond d'achats de précaution et de retour de la restauration à domicile pendant le confinement), le résultat opérationnel courant de Casino s'est nettement contracté. Au contraire de son concurrent Carrefour, qui a publié un bénéfice semestriel accru, le groupe lesté d'une dette toujours aussi importante est tombé dans le rouge sur la période.

De mal en pis. Le cours de Casino s'effondre de 15,08% à 22,13 euros vers 11h30 jeudi, soit un nouveau plus bas dans l'histoire du groupe, du moins l'histoire récente (nous remontons jusqu'à 1999, mais la société stéphanoise était déjà cotée au début du XXe siècle), à la suite de l'annonce de résultats semestriels jugés décevants.

Alors que le montage à fort effet de levier permettant à Jean-Charles Naouri de contrôler Casino par l'intermédiaire d'une cascade de holdings a fini par être rattrapé l'an dernier par le poids de sa dette, conduisant au placement de Rallye sous procédure de sauvegarde, entraînant une cure d'amaigrissement via la vente de pans d'activités jugés non stratégique pour tenter d'éponger les créances, le groupe de distribution a fait état de résultats dégradés pour le premier semestre 2020. Malgré un contexte plutôt porteur pour la distribution alimentaire -qui a d'ailleurs profité aux comptes de Carrefour- Casino n'a pas été en mesure d'améliorer ses résultats, loin de là, ni de réduire significativement sa dette en dépit du montant des cessions.

Les ventes de Casino ont certes atteint 16,14 milliards d'euros au premier semestre, en progression de 8,4% en données comparables (ce qui apparaît même mieux que chez Carrefour à +7%), tiré par la France (+6%) mais plus encore par l'Amérique latine (+10,5%). Mais le résultat opérationnel courant du groupe a quant à lui fondu de 15% à 386 millions d'euros, ce que le groupe explique par les surcoûts liés à la Covid-19 -47 millions d'euros- et à l'effet négatif des changes pour 55 millions d'euros, notamment.

Or chez Carrefour, en dépit de coûts encore plus importants (128 millions d'euros liés à la Covid, 86 millions d'euros d'effet négatif de change principalement sur le réal brésilien, les deux acteurs français étant tous deux présents en Amérique latine) le résultat opérationnel courant a au contraire... augmenté de 15%, reflet d'une augmentation de la marge opérationnelle, y compris en France où le positionnement de Carrefour davantage axé sur les hypermarchés apparaît plutôt comme un désavantage actuellement.

Ajouté à cela une hausse des frais financiers (-378 millions d'euros), dans la mesure où la réduction de la dette brute liée aux cessions signées depuis le début de l'année n'était pas encore effectif, le résultat net (hors activités cédées) chez Casino est donc ressorti négatif pour -287 millions d'euros sur le semestre, contre une perte de 127 millions d'euros sur base équivalente au cours des six premiers mois de 2019. Même en données dites normalisées, corrigées de certains éléments comptables et fiscaux, le résultat net apparaît négatif de 87 millions, contre un léger bénéfice normalisé un an auparavant.

Ces piètres performances n'ont donc pas permis d'amélioration significative de la situation financière avec une dette nette du groupe de 4,8 milliards d'euros, contre 4,7 milliards d'euros un an auparavant, en dépit d'une réduction des investissements et de l'encaissement de 469 millions d'euros liés aux cessions d'actifs.

Pour la deuxième partie d'année, Casino ne formule pas d'objectifs chiffrés mais se donne les priorités suivantes : croissance de l’activité (en comptant sur l'e-commerce alimentaire et Cdiscount ainsi que sur la concentration sur les formats les plus porteurs, l’accroissement de la rentabilité via la montée en puissance des plans d’économies en cours et le développement des nouvelles activités (énergie et data), la génération de cash avec la poursuite des efforts de baisse de stocks et la maîtrise des investissements, et finalement la réduction de la dette brute en allouant au désendettement l'ensemble des produits du plan de cession. Une feuille de route inchangée, mais dont les investisseurs se demandent visiblement si elle suffira à rétablir la situation vu le manque de progrès notables au semestre écoulé.

