Casino guichard : Les distributeurs Casino et Carrefour rassurent le marché sur leur état de forme

(BFM Bourse) - Les deux géants de la distribution évoluent en très forte hausse à la Bourse de Paris après avoir dévoilé des publications jugées rassurantes. Carrefour a également relevé son objectif de génération de trésorerie pour l’année tandis que Casino envisage une cession au Brésil pour accélérer son désendettement.

La grande distribution se retrouve à l’honneur à la Bourse de Paris ce jeudi. La réputation de ce secteur censé être défensif se retrouve mise à mal par l’environnement inflationniste actuel, comme l’ont récemment illustré les difficultés du britannique Tesco.

Mais, pour l’heure, tant Casino que Carrefour ont livré des publications satisfaisantes aux yeux du marché. "Ce sont des résultats rassurants même s'ils se limitent évidemment au chiffre d’affaires et ne permettent donc pas d’avoir une lecture de la hausse des coûts sur les comptes", juge un analyste parisien.

Casino et les "rachats de short"

Casino s’envole de 20% à 10,38 euros, signant la plus forte progression de l’indice SBF 120. Sur l’ensemble de 2022, le propriétaire des enseignes Franprix et Monoprix reste toutefois en baisse de plus de 55%.

Le bond de ce jeudi est au moins en partie alimenté par des "rachats de short", c’est-à-dire des investisseurs qui avaient parié à la baisse sur le titre et décident de prendre leurs bénéfice en débouclant leurs positions, ce qui les amènes à acheter des titre pour empocher leurs gains.

"Il est probable que les vendeurs à découvert débouclent leurs positions et achètent donc des actions car ils sentent qu’avec la vente d’une partie de la participation dans la société brésilienne Assai, Casino aura assez d’argent pour tenir son covenant [son engagement de ratio endettement pris auprès de ses banques, NDLR] du premier trimestre 2023. Le groupe a donc gagné du temps", explique Clément Genelot, analyste chez Bryan Garnier & Co.

Casino a en effet annoncé mercredi soir, juste avant la publication de son chiffre d’affaires trimestriel, envisager la cession d’une partie de sa participation de 41% dans le groupe brésilien Assai, pour un montant d’environ 500 millions de dollars, une somme qui, "pourrait être augmentée en fonction des conditions de marché", rappelle la société. "Aucune décision définitive n’a été prise sur ce projet d’opération qui prendrait la forme d’un placement secondaire et dont la réalisation pourrait intervenir d’ici la fin novembre en fonction des conditions de marché", a expliqué la société.

Une dette stable

Cette opération permettrait à Casino d’accélérer son désendettement, alors que les inquiétudes du marché autour du bilan financier du groupe s’avèrent vives et ont contribué à précipiter la chute de l’action. S&P avait notamment dégradé la note de crédit du groupe il y a deux semaines, de "B" à "CCC".

Toutefois, à l’occasion de la publication de son activité trimestrielle, Casino a précisé que sa dette nette à fin septembre sur son périmètre France était stable à 5,18 milliards d’euros contre 5,14 milliards un an auparavant. En intégrant la cession finalisée ce mois-ci de sa filiale d’énergies renouvelables GreenYellow, d’un montant de 600 millions d’euros, la dette nette tombe à 4,58 milliards d’euros, a souligné l'entreprise.

Le groupe a par ailleurs livré une publication "correcte", juge l’analyste parisien précédemment cité. Sur l’ensemble du troisième trimestre, les revenus du groupe ont progressé de 10,6% à 8,55 milliards d’euros. En données comparables, c’est-à-dire hors essence, variation de calendrier, effets de périmètre et de changes, la croissance s’est établie à 5,4%. En France hors Cdiscount, les revenus ont progressé de 3,9% en données comparables.

Carrefour, le premier de la classe

Carrefour, de son côté, ravit le marché par une publication remarquable, prenant plus de 5%. Contrairement à la plupart de ses comparables boursiers en Europe, le groupe dirigé par Alexandre Bompard a connu une baisse limitée de son cours de Bourse. Avec la hausse de ce jeudi, l’action évolue même désormais en territoire positif sur l’ensemble de 2022 (+0,4%).

Sur l’ensemble du troisième trimestre Carrefour a vu ses ventes progresser de 19% à 23,7 milliards, au-dessus du consensus des analystes de 23,5 milliards cité par UBS. En données comparables, c’est-à-dire hors effet de change, de périmètre, calendaire, essence et à nombre de magasins constants, la croissance s’est établie à 11,3%. En France, le chiffre d’affaires a progressé de 6,6% en données comparables.

"Le groupe poursuit sa forte dynamique de gains de parts de marché dans l’ensemble de ses géographies clés, à commencer par la France. Nous faisons preuve d’agilité, alors que les consommateurs adaptent de plus en plus leurs comportements d’achat au nouvel environnement inflationniste", a souligné le PDG, Alexandre Bompard, cité dans un communiqué.

Plan stratégique le 8 novembre

Carrefour a par ailleurs légèrement relevé son objectif de génération de trésorerie pour cette année. Le groupe table ainsi sur un flux de trésorerie libre net "nettement supérieur" à 1 milliard d’euros contre "au moins" à 1 milliard précédemment.

Appréciant des résultats "solides", UBS juge que la publication du groupe est de nature à être "bien prise" par les investisseurs. "Nous retiendrons comme principale bonne nouvelle la bonne tenue des volumes du groupe (légèrement positifs en France, Espagne, Argentine notamment), alors que nous pensions que compte tenu de l'inflation élevée, la spirale négative de la baisse des volumes (comme c'était le cas au premier semestre), se poursuivrait", souligne de son côté Oddo BHF. "Les résultats sont rassurants sur plusieurs points", apprécie pour sa part Barclays.

Carrefour reviendra vers le marché dans les prochains jours, le groupe devant présenter son nouveau plan stratégique le 8 novembre.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse