Casino guichard : Après avoir prévenu d'une méga-dilution pour ses actionnaires, Casino s'effondre en Bourse

(BFM Bourse) - L'action du distributeur plonge à la Bourse de Paris alors que la société a prévenu qu'elle comptait convertir en capital un total de 4,6 à 5,1 milliards d'euros de dettes.

Avec sa faible capitalisation boursière (moins de 800 millions d'euros avant l'ouverture jeudi) et une lourde dette nette de plus de 5 milliards d'euros à fin mars, il ne faisait guère de doute que la restructuration financière de Casino serait douloureuse pour ses actionnaires.

Le groupe de distribution le dit désormais explicitement. Casino, qui est actuellement en procédure de conciliation avec ses créanciers, a indiqué qu'une dilution "massive" attendrait ses porteurs.

A la Bourse de Paris, l'action plonge, Casino perdant 28% vers 9h30.

Réduire la dette de la société

Dans un communiqué publié mardi soir, la société a expliqué qu'elle jugeait "nécessaire" de convertir en capital l'intégralité de sa dette non sécurisée, soit environ 3,6 milliards d'euros et 1 milliard à 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée (c'est-à-dire garantie par un actif). Reste à savoir comment et avec quelle potentielle décote ces montants pourraient être convertis en capital.

Ces mesures envisagées par Casino doivent permettre au groupe de présenter "une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d’affaires 2023-2025". De sorte à ce que la société puisse parvenir à ratio de dette nette rapportée à l'Ebitda à 1 à l'horizon 2025.

"Cette vision de Casino des montants de conversion de dette en capital sera discutée avec les potentiels apporteurs de fonds propres ainsi qu’avec les créanciers financiers du groupe de sorte que la proposition de restructuration finale pourra différer de cette vision", a prévenu Casino.

Perte de contrôle de Rallye

Ces conversions de dettes en capital sont synonymes d'importantes dilutions. D'autant que comme l'a rappelé Casino, le groupe recherche aussi un apport en fonds propres d'au moins 900 millions d'euros.

"Casino et les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes de la conciliation la remise d’offres d’apport en fonds propres au plus tard le 3 juillet 2023 en vue de finaliser un accord de principe sur les termes de la restructuration financière d’ici le 27 juillet", a indiqué à ce titre la société.

Deux propositions se sont manifestées pour apporter des fonds au distributeur, la première émanant de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, et la seconde du trio Xavier Niel – Matthieu Pigasse – Moez-Alexandre Zouari. Ces deux propositions proposent des injections de fonds de 1,1 milliard d'euros.

"Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", a prévenu Casino.

"La dilution est très forte et semble même pire que ce qu'on pouvait espérer. Maintenant une négociation est en cours et elle n'est pas forcément gravée dans le marbre", souligne un analyste parisien.

Cette annonce officialise en tout cas la perte de contrôle de Rallye, et par voie de conséquence du PDG historique de Casino, Jean-Charles Naouri.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse