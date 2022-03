CAC 40 : Une volatilité toujours aussi intense à l'approche du verdict de la Fed

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a terminé la séance de mardi non loin de l'équilibre (-0,23% à 6 355 points), à bonne distance de ses points bas de séance, avec l'appui de la poursuite du reflux des prix de l'énergie, en particulier du baril de brut. Le baril de brut léger texan (WTI), qui flirtait au plus haut depuis le début de la guerre en Ukraine avec les 130$, est repassé sous le seuil hautement symbolique des 100$. Wall Street en a profité pour gagner du terrain, à la veille de l'issue très attendue d'une réunion du Comité de politique monétaire.

"La hausse des taux de la Fed est attendue. Mais les investisseurs resteront attentifs quant au sentiment de la banque centrale vis-à-vis de l'inflation et de l'économie, ainsi que ses projections pour les futures hausses de taux", Eric Lafrenière, Gérant Actions US chez Richelieu Gestion.

La hausse de 25 points de base, clairement annoncé par Powell lui-même en audition semestrielle devant les Parlementaires est en effet acquise, et un relèvement de 50 points de base d'un coup constituerait une surprise hors norme.

"Powell a qualifié l'invasion russe de l'Ukraine de "game changer" qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. La déclaration de la banque centrale et les commentaires du président de la Fed mercredi seront écoutés très attentivement et donneront aux marchés des indications sur la façon dont les responsables de la banque centrale perçoivent la crise ukrainienne et dans quelle mesure cela pourrait affecter leurs perspectives et la trajectoire des taux d'intérêt.", poursuit M. Lafrenière.

Verdict à 19h00 pour la décision de politique monétaire, les taux et les prévisions économiques actualisées de la Fed, et à 19h30 pour la conférence de presse.

Le conflit en Ukraine continue de focaliser l'attention des gérants. Alors que l'artillerie russe continue à ravager les grandes villes ukrainiennes, sans considération pour les pertes civiles, les négociations entre l'Ukraine et la Russie semblent toujours au point mort. Autre point de tension sur la planète, les forces américaines stationnées en Corée du Sud renforcent l'intensité des exercices de leur système de défense anti-missile, dans la crainte d'un nouvel essai de missile longue portée de la Corée du Nord.

Au chapitre statistique macroéconomiques, à signaler la publication catastrophique, manquant complètement des attentes au demeurant déjà pessimistes, de l'indice de confiance ZEW dans la première puissance économique de la Zone Euro. L'indicateur, souvent appelé sous sa forme contracté "ZEW", est ressorti ce mois-ci en chute libre, à -39,3, au plus bas depuis mars 2020, c'est-à-dire depuis le mouvement de peur provoqué par la propagation du Covid-19. Outre Atlantique, l'indice des prix à la production a soulagé quelque peu les marché, en ressortant en hausse moins forte qu'anticipé, de 0,8% pour le mois de février, pour le panier de produit le plus large, en rythme mensuel.

Côté valeurs, les opérateurs prennent logiquement leurs distances avec les segments cycliques du marché comme ArcelorMittal (-1,69%) ou Alstom (-3,55%), lequel avait bien rebondi ces deux derniers jours. Le luxe (-1,31% pour Kering, -3,13% pour Hermès et -1,45% pour LVMH) ou l'aéronautique (Safran -2,05%, Airbus -1,38%) sont aussi pénalisés.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont gagné du terrain mardi, à l'image du Dow Jones (+1,82% à 33 544 points) ou du Nasdaq Composite (+2,92% à 12 948 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds,

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0970$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 98,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mercredi, les ventes au détail outre Atlantique à 13h30.

A noter que la Côte Est des États-Unis est passée ce weekend en heure d'été, ce qui signifie que, dans l'intervalle de deux semaines avant que nous n'y passions également, Wall Street ouvrira à 14h30 (Heure de Paris) et les rendez-vous statistiques, pour certains habituels à 14h30, seront publiés à 13h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale.

Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvrirait sous les 6 000 points, déjà rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation. Nous avons assisté mercredi 09 mars à une première phase de rebond de contestation explosive, qui a rejeté l'indice sur sa moyenne mobile à 100 heures (en orange en vue horaire), courbe qui conserve un biais baissier marqué. Le harami baissier tracé jeudi n'est guère engageant.

Dans l'immédiat, une reprise de contact avec la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) est l'option priviliégiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5826.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6385.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 5826.00 / 5295.00 / 5100.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime